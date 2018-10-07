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"Ece'nin Hikayesi" kısa film oldu

Türkiye'de 1996 yılında işitme implantı anlamına gelen "koklear implant" ameliyatı olan ilk çocuk Ece Saygı'nın hayat hikayesi kısa filme çekildi

07.10.2018 - 16:29 | Güncelleme: DHA

Türkiye'de 1996 yılında işitme implantı anlamına gelen "koklear implant" ameliyatı olan ilk çocuk Ece Saygı'nın hayat hikâyesi kısa filme çekildi.

DHA'nın haberine göre; 5 yaşındayken ameliyat olan Ece Saygı bugün 28 yaşında ve uluslararası bir şirkette çalışıyor. Bebekken geçirdiği bir hastalık sonucu işitmesini tamamen kaybeden Ece Saygı'nın yaşadıkları, 8 dakikalık "Ece'nin Hikâyesi" adıyla kısa filme çekildi. Saygı, yaşadığı tüm zorluklara rağmen annesi Nimet ve babası Ali Saygı ile hayata tutunmayı başardı. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2 yıl önce mezun olan Saygı, şu anda uluslararası bir şirkette operasyon destek uzmanı olarak çalışıyor. İleri derecede İngilizce bilen Saygı, işitme engellilerin üye olduğu bazı derneklerde sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

"HERKES YABANCI DİL ÖĞRENEBİLİR"

Yaşadıklarını anlatan Saygı, "Bir gün anneme 'benim neden cihazım var, arkadaşlarımın yok?' diye sordum. Annem bana 'abinin gözleri görmediği için gözlüğü var. Sen de duymuyorsun, cihazın var' dedi. Böyle kabullendim" dedi. Yabancı dil öğrenmenin herkes için mümkün olduğunu belirten Saygı, "Ailem yeter ki 'araba sesini duyabileyim' diye uğraşıyordu. Ben şu anda akıcı bir şekilde Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Almanca da öğreniyorum. Yeni dil öğrenmek zor ama ben yapabiliyorsam herkes yapabilir" diye konuştu.

"BAKKALIMIZA, MANAVIMIZA... HERKESE EĞİTİM VERDİLER"

Duyup konuşabilmesinde sadece ailesinin değil sosyal çevresinin katkısı olduğunu belirten Saygı, "Ailem etrafımı öyle ayarladı ki... Bakkalımıza, manavımıza, herkese eğitim verdiler. 'Çocuğa işaret yapılmayacak, anlayana kadar tekrar edilecek' denildi. Bakkala gidip, örneğin 5 liralık bir alışveriş yaptığımda parmaklarıyla işaret yapmadı, sözlü olarak ben onu anlayana kadar sürekli tekrarladı" dedi.

Kısa film yayınlandıktan sonra çok sayıda olumlu mesaj aldığını kaydeden Saygı, "Bu ameliyat için endişeli olan aileleri rahatlatmak için bu filmi çektik. Benim zamanımda ameliyatlar daha zor şartlarda yapılıyordu, şimdi daha kolay. Devlet destek sağlıyor. Benim olduğum dönemde devlet desteği yoktu" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT OLMAYI BEKLEYEN ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR"

Saygı, "Koklear implant sayeainde hayatımı daha rahat sürdürebildim. Ameliyat olmayı bekleyen çok sayıda çocuk var. Ben küçük yaşta ameliyat olduğum için iyi duruma gelebildim. Erken yaşta ameliyat olmak çok önemli. Umarım SGK firmalarla uzlaşmanın bir yolunu bulur, 'koklear implant' ameliyatları yapılmaya devam edebilir" dedi.

KOKLEAR İMPLANT NEDİR?

Hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren cihaz, "koklear implant" (işitme implantı) olarak adlandırılıyor. Türkiye'de halk arasında "biyonik kulak" olarak da bilinen koklear implant, seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine, beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın hasarlı parçalarının işini yapıyor.

Cihaz; her iki kulakta orta dereceli ile ağır arasında işitme bozukluğu olanlar, işitme cihazlarından çok az fayda görenler veya hiç fayda görmeyenler, implant takılacak kulakta işitme sağlığı uzmanlarınca yapılan cümle algılama testlerinde yüzde 50 veya daha düşük puan alanlar, implant takılmayan kulakta veya işitme cihazı kullanılan her iki kulakta işitme sağlığı uzmanlarınca yapılan cümle algılama testlerinde yüzde 60 veya daha düşük puan alanlara öneriliyor.

 

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