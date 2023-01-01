Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik

"BİRBİRİMİZİ ÖYLE KABUL ETTİK"

Ece Seçkin ayrıca eşi pilot olduğu için gazetecilerin "Uçağı Çağrı Bey mi uçuracak?" şeklindeki sorusuna ise "Yok bu akşam o bana eşlik edecek. Yarın sabah İstanbul'a dönecek ve Paris'e uçacak. Biz de bir akşam erken gidelim ve yemek yiyelim istedik. Yılbaşında ikimiz de çalışıyoruz. Bu durumdan şikayetçi de değilim. Özel günlerde ikimiz de çalıştığımız için birbirimizi öyle kabul ettik. Bir formülü bulunuyor, bak bir akşam erken gidiyoruz zaman geçirmek için" diye konuştu.