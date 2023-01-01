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Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik

Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile havaalanında objektiflere yansıdı. 31 Aralık'ta eşinin uçuşu kendisinin de konseri olduğunu ifade eden Seçkin, "Bu durumdan şikayetçi değilim. Özel günlerde ikimiz de çalıştığımız için birbirimizi öyle kabul ettik" dedi

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  • Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ece Seçkin, eşi Çağrı Termez ile havaalanında görüntülendi. Yılbaşında Trabzonlu sevenleriyle bir araya geleceğini söyleyen şarkıcı, "Yeni yıl için heyecanlıyız. Muhteşem bir sene değildi ama güzeldi tabii. 2023'de de güzel projelerim var. Herkesin çok sağlıklı olduğu kimsenin hiç bir şeyi kafaya takmadığı bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.
  • Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİ ÖYLE KABUL ETTİK"

    Ece Seçkin ayrıca eşi pilot olduğu için gazetecilerin "Uçağı Çağrı Bey mi uçuracak?" şeklindeki sorusuna ise "Yok bu akşam o bana eşlik edecek. Yarın sabah İstanbul'a dönecek ve Paris'e uçacak. Biz de bir akşam erken gidelim ve yemek yiyelim istedik. Yılbaşında ikimiz de çalışıyoruz. Bu durumdan şikayetçi de değilim. Özel günlerde ikimiz de çalıştığımız için birbirimizi öyle kabul ettik. Bir formülü bulunuyor, bak bir akşam erken gidiyoruz zaman geçirmek için" diye konuştu. 
  • Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik - Magazin haberleri

    2021'DE EVLENMİŞTİ

    Öte yandan 16 Eylül 2021'de evlenen Seçkin ve Terlemez'in düğününe ünlü isimler katılmıştı. Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Derya Uluğ, İrem Derici, Esra Erol, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, Danla Bilic ve Merve Özbey, yakın dostlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.
  • Ece Seçkin: Eşimle birbirimizi öyle kabul ettik - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN AŞKIYLA SONSUZLUĞA İMZA ATTIK"

    Ece Seçkin, düğün öncesi, "Normal şartlarda kaosa ve kalabalığa alışığım. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

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