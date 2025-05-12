Ece Seçkin'in depremde zarar gören ödülleri onarıldı

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem, korku yaratmıştı. Depreme uykuda yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, o anlarda yaşadığı korku ve paniği sosyal medya hesabından dile getirmişti.

Ece Seçkin, evinde bulunan ve mimarı tarafından özel olarak tasarlanan cam vitrininin deprem sırasında kırıldığını açıklamış, içinde yer alan geçmiş yıllara ait ödüllerinin büyük kısmının zarar gördüğünü şu sözlerle duyurmuştu; "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu."

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Ünlü şarkıcı, son paylaşımında depremde zarar gören ödül dolabının onarıldığını ve ödüllerinin eski haline kavuştuğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti; "Hepsinin anlamı o kadar birbirinden ayrı, birbirinden özeldi ki... Dolabım paramparça olduğunda 'içim de paramparça oldu' demiştim. Tuzla buz olmuş bu ödüller onarılır mı onarılmaz mı diye düşünürken, kötü bir deprem tecrübesiyle inanılmaz insanlarla tanıştım. Ağlamaklı açtığım telefonda Melis hanım, ‘Hepsini gönderin Ece Hanım, ben çözeceğim’ dedi… Ve sözünü de tuttu, hem de öyle böyle değil… Yeniden açtığım her ödülde tekrar gülümsedim, tekrar o anları yaşadım."