Ece Sükan'dan bikinili poz! Kusursuz fiziğine iltifat yağdı!

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Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile hakkında çıkan aşk iddialarına "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" yanıtını vermişti.