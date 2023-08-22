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        Haberler Magazin Ece Sükan'dan bikinili poz! Kusursuz fiziğine iltifat yağdı!

        Ece Sükan'dan bikinili poz! Kusursuz fiziğine iltifat yağdı!

        Son olarak Netflix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Terzi dizisinde Suzi karakterini canlandıran model Ece Sükan, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzelin kusursuz fiziğine övgü yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 17:31 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:31
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        Oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ece Sükan arkadaşlarıyla Patmos Adası'na tatile gitti. Ünlü güzel sosyal medya hesabından beyaz bikinisiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile hakkında çıkan aşk iddialarına "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" yanıtını vermişti.

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        46 yaşında olan Ece Sükan, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarını 230 bin takipçili Instagram hesabından yayınladı. Ünlü güzelin kusursuz fiziğine sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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        Ece Sükan'ın pozlarına sevenlerinden: "Nasıl 46 yaşında olabilir?", "Bu yaşta böyle olmayacaksam yaşamanın anlamı yok","Kusursuz bir fizik", "Türkiye'nin ikonik isimlerinden" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Ece Sükan'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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