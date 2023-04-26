1998 yılında 3'cülük kazandığı Best Model of Turkey yarışmasının ardından profesyonel olarak modellik yapmaya başlayan ve uzun bir süredir modanın içinde olan Ece Sükan'ın adı Çağatay Ulusoy ile anılıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Sükan'ın hayat hikayesini bir araya getirdik!