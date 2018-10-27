Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, mekandan ayrılmadan önce güvenlik görevlilerine kapı önünde gazeteci olup olmadığını soran Ece Uslu, daha sonra kulüpten çıktı.

Ünlü oyuncu, gazetecilere "Bu saatte ne işiniz var burada? Bizi çekince ne olacak?" dedi. Bu sırada flaşların patlaması üzerine "Bunlar ne yapıyor ya? Ne yazacaksınız şimdi? Neden çekiyorsunuz?" sözleriyle gazetecilere sitem etti.

Uslu'nun ardından Murat Cemcir de aynı mekandan çıkışı yaptı. Ünlü oyuncu, "Nasılsınız?” sorusuna "Çok güzelim arkadaşlar, iyi geceler" cevabını vererek Bebek'ten ayrıldı.

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