Ece Vahapoğlu: Dördüncü kemoterapiyi aldım

Geçtiğimiz günlerde iki aydır rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıklayan sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Hastanede dördüncü kemoterapi uygulamasını aldığını belirten Ece Vahapoğlu, tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Ece Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4'üncü kemoterapiyi aldım ve eve döndüm. Bir hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak: MR görüntüleme ve belki kolonoskopi… Tedavimin gidişatı için…"