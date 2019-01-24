Ecrin yardım bekliyor

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Karapürçek ilçesinde yaşayan Yakup ve Hatice Selim çiftinin 6 yaşındaki kızı Ecrin Selim'e, doğuştan omuriliğindeki 2 kemiğin olmaması nedeniyle Juvenil Skolyoz teşhisi konuldu.

Bebekliğinden itibaren çok sayıda ameliyat geçirdi ve fizik tedavi görmeye başladı. 6 yaşındaki Ecrin'in büyümesi beklenenden hızlı gerçekleşince 6 ay arayla ameliyat olması ya da omuriliğine ayarlanabilir parçalar takılarak tek ameliyatla sorununun çözülebileceği belirtildi.

Omuriliğinde eksik olan 2 kemiğin yerine takılması gereken parçaların 110 bin lira tuttuğunu ve SGK'nın karşılamadığını öğrenen aile ise Sakarya Valiliği'ne başvurarak yardım istedi. Talepleri kabul edilen aile, Valilik onayı ile kızları için yardım kampanyası başlattı.

KÜÇÜK KIZLARINI KAYBETTİLER



Hidrosefali hastası olan 3 yaşındaki kızları Ümmügül'ü 13 Ocak 2018'de kaybeden aile, büyük kızları Ecrin'in yatağa bağımlı kalmaması için hayırseverlerden yardım istedi. Baba Yakup Selim, "Kızımın ameliyat olması için 110 bin TL'lik bir aparata ihtiyaç var. Eğer bu ameliyat olmazsa 6 ayda bir boyu uzadıkça ameliyat olması gerekiyor. Bu vücudun içerisine takılabilen ayarlanabilir parçayla boyu uzadıkça ameliyat olmadan parçalar ayarlanabilecek. Bunun için bir yardım kampanyası başlattık" dedi.

"SÜREMİZ AZALIYOR"



Ecrin'in 3 ay içinde ameliyat olması gerektiğini belirten baba Yakup Selim, "Ecrin'in 23 Nisan'ın hemen sonrasında ameliyat olması gerekiyor ve bu yüzden kampanyamızı devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 5-6 bin TL kadar bir meblağ toplandı. Süremiz kısalıyor, 3 ay bir zamanımız kaldı ameliyat için. Bu sürede yardımseverlerden destek bekliyoruz. Maddi durumu iyi olan büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ecrin ameliyat olmazsa yürümede sıkıntı yaşayacak. Ameliyat olursa daha rahat yürüyecek ve kimseye bağımlı yaşamayacak. Şu anda ev içerisinde tek başına gezebiliyor ancak dışarıda yanında olmamız gerekiyor. Elinden tutmadan merdiven çıkamıyor. Kimseye bağımlı olmaması için bu ameliyatı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.