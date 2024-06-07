Eczacıbaşı Dynavit, Aybüke Özel’le sözleşme yeniledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, iç transferde Aybüke Özel ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç liberomuz Aybüke’yle iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız” denildi.

Aybüke Özel kimdir?

2002 yılında Ankara’da doğan Aybüke Özel, 162 boyunda ve libero mevkiinde görev yapıyor. Büyükçekmece Voleybol Akademisi’nden Eczacıbaşı altyapısına yetişen Özel, Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor takımlarında görev aldı ve 2022 - 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.