Eczacıbaşı Dynavit, Emily Maglio'yu kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu rotasyonunu Kanadalı oyuncu Emily Maglio transferiyle güçlendirdi. Maglio’nun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio’yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily’nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, "Eczacıbaşı'na katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Emily Maglio, daha önce Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint-Cloud ve Beşiktaş'ta forma giydi.