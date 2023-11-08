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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı

        Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 yenerek galibiyetle başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:22
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        Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı
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        Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasının ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte’yi sahasında 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı.

        Salon: TVF Burhan Felek

        Hakemler: Mirko Jankovic, Wojciech Maroszek

        Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Hande, Elif, Yaprak

        V.O. Budapeşte: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket, Juhar, Torok, Toth, Eross

        Setler: 27-25, 25-21, 25-17

        Süre: 89 dakika (30,29,30)

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