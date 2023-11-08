Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 yenerek galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasının ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte’yi sahasında 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Mirko Jankovic, Wojciech Maroszek
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Hande, Elif, Yaprak
V.O. Budapeşte: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket, Juhar, Torok, Toth, Eross
Setler: 27-25, 25-21, 25-17
Süre: 89 dakika (30,29,30)