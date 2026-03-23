        Eczacıbaşı, Selpak'ı satıyor

        Eczacıbaşı, Selpak'ı satıyor

        Eczacıbaşı Holding, markaları arasında Selpak'ı da barındıran Sanipak'ı 600 milyon değerlemeyle Arch Peninsula'ya satıyor

        Giriş: 23.03.2026 - 09:44
        Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıtları sektörü şirketi Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı.

        600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre imzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül "İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz" dedi.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

