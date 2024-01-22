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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eczacıya bıçakla saldıran 2 kişi tutuklandı

        Eczacıya bıçakla saldıran 2 kişi tutuklandı

        Amasya'da kapısını kırarak girdikleri nöbetçi eczanede eczane teknisyenine saldırarak bıçakla yaralayan genç ve babası mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:22
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        Eczacıya bıçakla saldırdılar
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        İHA'nın haberine göre, bir çöğ köftecide çalışan şahıs kendisini kovalayan ikiş şahıstan kaçıp nöbetçi eczaneye sığındı.

        Rafların arkasına saklanıp yardım dilediği eczane teknisyeni Emre Gökçe’den polis çağırmasını istedi. Polisi telefonla arayan teknisyen, işyerinin kapısını kilitledi. Eczanenin önüne gelen Emirhan Ç ve babası Mehmet Ç eczanenin kapısını kırıp içeri girerek teknisyene saldırdı.

        Başına ve vücuduna bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki Gökçe kanlar içinde kaldı. Saldırının şokuyla patronuna telefon açıp yardım istedi. O anlar işyerinin güvenlik kameralarını yansıdı.

        Saldırganlar kaçmak üzereyken eczanenin önünde polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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