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Eczane çalışma saatleri | Eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık?

Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını ile beraber en çok araştırılan konulardan birisi de eczanelerin kaçta açıldığı, kaçta kapandığı oldu. Peki, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu kaça kadar açık? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Eczane çalışma saatleri | Eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık?

Geçtiğimiz süreç içerisinde pandemi sebebiyle pek çok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Çalışma saati değişen kurumlardan birisi de eczaneler oldu. Eczane çalışma saatleri, çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu. Eczanelerin saat kaçta kapandığı ve kaçta açıldığı bilgisine de erişmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek için arama motorları üzerinden bilgi edinmek istiyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri...

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Covid -19 kapsamında tam kapanma döneminden sonra kademeli normalleşme sürecinde eczaneler yeniden eski çalışma saatlerine geri dönmüş durumda. Bu durumda eczaneler sabah 09.00’da açılıyor ve bu saatte de mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişik olabilmektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00’dur.

Pazartesi= 08:30-19:00
Salı= 08:30-19:00
Çarşamba= 08:30-19:00
Perşembe= 08:30-19:00
Cuma= 08:30-19:00
Cumartesi= 09:00-19:00

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?
Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

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