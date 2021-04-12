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Eda Defne: Yeri hep ayrı olacak

Sanatçı Eda Defne, "Dünden Kalan Masal" adlı şarkısıyla müzik dünyasına heyecanlı bir adım attı. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olan Defne'nin ilk şarkısı "Dünden Kalan Masal"ın sözü ve müziği sanatçının kendisine, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait

Eda Defne: Yeri hep ayrı olacak - Magazin haberleri
"Yeri hep ayrı olacak"
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HABERTURK.COM

Güçlü sesiyle çok konuşulacak bir çalışmaya imza atan sanatçı Eda Defne, şarkının ezber bozan sözleri sayesinde de dinleyicide etkileyici bir izlenim bırakacak. Klipteki sadeliği ve güzelliği ile de dikkat çeken Eda Defne, Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte göz doldurucu bir performans sunuyor.

Eda Defne, ilk projesindeki heyecanını ise şu sözlerle paylaşıyor:

25 yaşındayım ve küçük yaşlardan beri müziğin içindeyim. Aileniz de müzisyen ise zaten kaçış yok, illa ki bu konuda adımınız oluyor. Lise döneminden beri şarkı yazmak ve söylemek kendimi, duygularımı en hisli ifade etme şeklim ve hayalim dünyanın her yerinde şarkılarımı, bu naif hisleri taşıyabilen insanlarla söyleyebilmek. 'Dünden Kalan Masal', üniversitede iken yazdığım bir şarkı. İlk göz ağrım odur. Yeri hep ayrı olacak. Birbirinden güzel şarkılar yazmaya devam ediyoruz ve herkesin kendini bulabileceği mutlaka bir şarkım var. Bu hayalimi gerçekleştirirken benden çok koşturan, eli hep omzumda olan eşime, aileme, yapım aşamalarında emek veren herkese ve tüm sevenlerimize sonsuz teşekkür etmek isterim.

Eda Defne'nin ilk şarkısı "Dünden Kalan Masal" ve klibi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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