Eda Ece anne oldu
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in bebekleri dünyaya geldi. Çift, kızlarına Mina İpek adını verdi
Giriş: 04.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:35
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in bebekleri dünyaya geldi.
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Çift, kızlarına Mina İpek adını verdi.
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Oyuncu, geçtiğimiz aylarda "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe. Kızıma en kötü onun ismini koyacağım" demişti.
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