Oyuncu Eda Ece, önceki gün meslektaşı Şebnem Bozoklu'nun sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

Ancak Şebnem Bozoklu, kendisini silmesine rağmen Eda Ece'yi takip etmeye devam etti. İki oyuncu arasındaki bu ani hareket, "Neler oluyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Eda Ece, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, kısa süre sonra oyuncudan yeni bir adım geldi. Ece, Şebnem Bozoklu'yu yeniden takip etmeye başladı. Eda Ece'nin bu hareketi, Şebnem Bozoklu'yu yanlışlıkla takip etmeyi bıraktığı şeklinde yorumlandı.