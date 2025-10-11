Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi! - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye İyi Niyet Elçisi seçildi. Milli voleybolcu, "Kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım. Bizim sesimiz, bizim gücümüz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:47
        Eda Erdem, BM İyi Niyet Elçisi seçildi!
        Türk voleybolunun yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından “İyi Niyet Elçisi” olarak atandı.

        Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana’nın başarılı kaptanı Eda Erdem Dündar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü öncesindeki lansmanda duygularını dile getirdi.

        "TÜRKİYE'DEKİ TÜM KIZ ÇOCUKLARININ SESİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

        Milli voleybolcu, “Çok mutlu ve gururluyum. BM Kadın Biriminin Türkiye İyi Niyet Elçisi olmak muazzam bir duygu. Kadınların ve genç kızların üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvanla beraber Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım. Sadece sporda değil, hayatın her alanında onlara daha güvenli bir ortam daha eşit şartlar ve destek sağlamak için sesimizi birleştireceğiz. Sloganımız da belli. ‘Bizim sesimiz, bizim gücümüz.’ Biz birlikte olduğumuz zaman gücümüzü paylaştığımızda sesimiz daha da yüksek çıkacak” dedi.

