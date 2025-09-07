Habertürk
        Eda Erdem: İçim buruk değil

        Eda Erdem: İçim buruk değil

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem, 2025 FIVB Dünya Şampiyonasının finalinde İtalya'ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından, "İçim buruk değil" dedi.

        Giriş: 07.09.2025 - 18:44 Güncelleme: 07.09.2025 - 18:44
        "İçim buruk değil"
        2025 FIVB Dünya Şampiyonasının finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

        "İÇİM BURUK DEĞİL"

        Deneyimli kaptan, "İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık" dedi.

        "HERKESİN ELİNE, EMEĞİNE SAĞLIK"

        Eda Erdem, sözlerini "Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık" diyerek sürdürdü.

        "38 YAŞINDA BUNU YAŞAMAK GURUR VERİCİ"

        Tecrübeli kaptan, kişisel performansına da değindi:

        "Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız."

