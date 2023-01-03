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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eda Taşpınar'a soruşturma!

Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı

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  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepki çekti. Bir camide objektif karşısına geçen Taşpınar, çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladı.
  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    Eleştiriler sonrasında Taşpınar, kısa süre sonra paylaşımını sildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.
  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    RESEN SORUŞTURMA

    Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

    Eda Taşpınar, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    RESEN SORUŞTURMA NEDİR?

    Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir.
  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR HAKKINDA

    Eda Taşpınar kimdir, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleştiler. Boca Raton’da 2 yıl eğitim alıdıktan sonra Türkiye’ye geldi ve Robert Kolej’inde eğitimine devam etti. Son senesinde okuldan ayrıldı.
  • Eda Taşpınar'ın cami pozuna soruşturma başlatıldı! Eda Taşpınar cami paylaşımı nedir? - Magazin haberleri

    London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul’a döndü. Londra’da Central School of St.Martins’de okurken dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı.

    Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,  Eda Taşpınar’ın dedesidir.

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