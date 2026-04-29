Edebi Filmler Festivali 7 Mayıs'ta başlıyor
Edebiyatı sinemayla buluşturan filmlerin seyirciyle buluşacağı Edebi Film Festivali 7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek...
Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali için geri sayım başladı. Sinema ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim programı belli oldu.
7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak. Festival kapsamında, bazı film gösterimlerinin ardından yazar ve senaristlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerde, edebiyat eserlerinin senaryoya dönüşüm süreçleri derinlemesine konuşulacak.Drive My Car
Başka Sinema ve Bir Film'in değerli katkılarının yanı sıra farklı efsanevi yapımların da eklenmesiyle zenginleşen gösterim programı, sinemaseverlere dolu dolu dört gün vadediyor.
PROGRAM
Festivalin gün gün gösterim programı ise şu şekilde:L'Etranger / Yabancı
7 Mayıs Perşembe
8 Mayıs CumaThe Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat
9 Mayıs Cumartesi
10 Mayıs PazarRan
Sanatın iki güçlü dalını tek bir salonda bir araya getiren Edebi Filmler Festivali'nin biletrelir biletinial.com'da satışa çıktı.