Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edebi Filmler Festivali 7 Mayıs'ta başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali için geri sayım başladı. Sinema ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim programı belli oldu.

        7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak. Festival kapsamında, bazı film gösterimlerinin ardından yazar ve senaristlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerde, edebiyat eserlerinin senaryoya dönüşüm süreçleri derinlemesine konuşulacak.

        REKLAM

        Başka Sinema ve Bir Film'in değerli katkılarının yanı sıra farklı efsanevi yapımların da eklenmesiyle zenginleşen gösterim programı, sinemaseverlere dolu dolu dört gün vadediyor.

        PROGRAM

        Festivalin gün gün gösterim programı ise şu şekilde:

        L'Etranger / Yabancı
        L'Etranger / Yabancı

        7 Mayıs Perşembe

        • 11:45 | L'Etranger / Yabancı (122')
        • 14:00 | Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur (129')
        • 17:00 | The Godfather / Baba (175')
        • 20:30 | The Godfather Part II / Baba 2 (200')

        8 Mayıs Cuma

        • 11:45 | Transit (101')
        • 14:00 | The Piano Teacher / Piyano Öğretmeni (131')
        • 17:00 | Apocalypse Now / Kıyamet (147')
        • 20:30 | The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat (170')

        9 Mayıs Cumartesi

        • 11:45 | The Skin I Live In / İçinde Yaşadığım Deri (120')
        • 14:00 | Jaws (124')
        • 17:00 | The Painted Bird / Boyalı Kuş (169')
        • 20:30 | Burning / Şüphe (148')

        10 Mayıs Pazar

        • 11:45 | The Castle / Şato (123')
        • 14:00 | No Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok (122')
        • 17:00 | Ran (160')
        • 20:30 | Drive My Car (179')

        Sanatın iki güçlü dalını tek bir salonda bir araya getiren Edebi Filmler Festivali'nin biletrelir biletinial.com'da satışa çıktı.

        #Edebi Filmler Festivali
        #Biletinial
        #sinema
