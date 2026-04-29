Edebi Filmler Festivali 7 Mayıs'ta başlıyor

Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan o büyüleyici yolculuğu kutlayan Edebi Filmler Festivali için geri sayım başladı. Sinema ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, "Biz bu filmi daha önce okuduk" sloganıyla yola çıkan festivalin gösterim programı belli oldu.

7-10 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleşecek olan festival, dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz filmi dev ekranda izleyiciyle buluşturacak. Festival kapsamında, bazı film gösterimlerinin ardından yazar ve senaristlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerde, edebiyat eserlerinin senaryoya dönüşüm süreçleri derinlemesine konuşulacak.

Drive My Car

Başka Sinema ve Bir Film'in değerli katkılarının yanı sıra farklı efsanevi yapımların da eklenmesiyle zenginleşen gösterim programı, sinemaseverlere dolu dolu dört gün vadediyor.

PROGRAM

Festivalin gün gün gösterim programı ise şu şekilde:

L'Etranger / Yabancı

7 Mayıs Perşembe

11:45 | L'Etranger / Yabancı (122')

| L'Etranger / Yabancı (122') 14:00 | Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur (129')

| Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur (129') 17:00 | The Godfather / Baba (175')

| The Godfather / Baba (175') 20:30 | The Godfather Part II / Baba 2 (200')

8 Mayıs Cuma

The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat

11:45 | Transit (101')

| Transit (101') 14:00 | The Piano Teacher / Piyano Öğretmeni (131')

| The Piano Teacher / Piyano Öğretmeni (131') 17:00 | Apocalypse Now / Kıyamet (147')

| Apocalypse Now / Kıyamet (147') 20:30 | The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat (170')

9 Mayıs Cumartesi

11:45 | The Skin I Live In / İçinde Yaşadığım Deri (120')

| The Skin I Live In / İçinde Yaşadığım Deri (120') 14:00 | Jaws (124')

| Jaws (124') 17:00 | The Painted Bird / Boyalı Kuş (169')

| The Painted Bird / Boyalı Kuş (169') 20:30 | Burning / Şüphe (148')

10 Mayıs Pazar

Ran

11:45 | The Castle / Şato (123')

| The Castle / Şato (123') 14:00 | No Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok (122')

| No Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok (122') 17:00 | Ran (160')

| Ran (160') 20:30 | Drive My Car (179')

Sanatın iki güçlü dalını tek bir salonda bir araya getiren Edebi Filmler Festivali'nin biletrelir biletinial.com'da satışa çıktı.