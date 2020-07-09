Edebiyat ödülleri verildi

HABERTURK.COM

Çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenen 17. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren isimlere, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı heykelciklerin yanı sıra birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verildi.

Tudem Yayın Grubu'nun 35 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Kazananlar;

Birincilik: Düş Kurdu (Serap Deliorman - Mehtap Temiz)

İkincilik: Evden Çıktığımda (Burcu Yılmaz)

Üçüncülük: Gece Parlayan (Ahmet Uzun - Tuba Kumaş)