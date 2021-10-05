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EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

EDHO bu hafta var mı? EDHO bu akşam başlayacak mı? Soruları gündemde. ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonu ile ilgili araştırmalar arttı. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte EDHO yeni sezon tarihi hakkında...

EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için artık nefesler tutuldu. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

EDHO bu akşam ATV kanal yayın akışında yer almamakta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayımlanmayacak.

5 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:20 Bir Zamanlar Çukurova

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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