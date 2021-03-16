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EDHO nerede çekiliyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz masa ve ev sahneleri nerede çekildi? İşte çekim yerleri

EDHO nerede çekiliyor? Sorusu merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 sezondur ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin izleyicileri 'EDHO nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? İşte EDHO masa ve ev sahneleri nerede çekildi? Sorusunun cevabı...

EDHO nerede çekiliyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz masa ve ev sahneleri nerede çekildi? İşte çekim yerleri

ATV'nin yapımcılığında gerçekleştirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yönetmenliğinin Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan yapıyor. 5. sezonuyla ekranlara gelmeye devam eden dizinin çekim mekanları da merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? İşte EDHO masa ve ev sahneleri mekanları...

EDHO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin en önemli sahnelerinin çekildiği yer olan Hızır Çakırbeyli’nin evi, İstanbul’da Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de yer alıyor.

Dizide tüm ciddi kararların alındığı ve izleyicilerini heyecanla ekrana kitleyen masa sahneleri İstanbul Üsküdar’da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı’nda çekiliyor.

Gizli görüşme ve toplantıların gerçekleştiği, çatışmaların yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz galerisi Atatürk mahallesi Bilgi sokak Ataşehir/İstanbul (Brandium AVM Karşısı) adresinde bulunuyor.

Diğer çekim mekanları arasında Altunizade’de. Bakıldığında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimleri İstanbul’da çeşitli ilçe ve semtlerde yapılıyor. Ancak dizinin yoğun olarak çekimlerinin yapıldığı yerlerin başında Çamlıca ve çevresi geliyor.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EDHO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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