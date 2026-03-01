Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edip Akbayram ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak

        Edip Akbayram ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak

        2 Mart 2025'te hayata veda eden sanatçı Edip Akbayram, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak. Merhum sanatçının eşi Ayten Akbayram, "Onu, saygı ve sevgiyle anmak isteyen tüm dostlarımızı ve sevenlerini aramızda görmekten mutlu oluruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarı başında anılacak

        Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 2 Mart 2025'te, 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

        Merhum sanatçının eşi Ayten Akbayram, Edip Akbayram'ın ölüm yıl dönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm sevenlerini yarın saat 11.00'de Karacaahmet Mezarlığı'na davet etti.

        Ayten Akbayram, açıklamasında "Sevgili eşim/babamız Edip Akbayram'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde mezarı başında bir anma gerçekleştireceğiz. Onu, saygı ve sevgiyle anmak isteyen tüm dostlarımızı ve sevenlerini aramızda görmekten mutlu oluruz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

        #Edip Akbayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"