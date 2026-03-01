Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 2 Mart 2025'te, 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Merhum sanatçının eşi Ayten Akbayram, Edip Akbayram'ın ölüm yıl dönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm sevenlerini yarın saat 11.00'de Karacaahmet Mezarlığı'na davet etti.

Ayten Akbayram, açıklamasında "Sevgili eşim/babamız Edip Akbayram'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde mezarı başında bir anma gerçekleştireceğiz. Onu, saygı ve sevgiyle anmak isteyen tüm dostlarımızı ve sevenlerini aramızda görmekten mutlu oluruz" ifadelerine yer verdi.