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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Edirne'de geçen ay 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:31
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        Edirne'de 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Sınır kapıları ve kent genelinde önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Sezer, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

        Emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin önemli çalışmalar icra ettiğini anlatan Sezer, "Operasyon sayımız bir önceki aya göre yüzde 4 artış gösterdi. Yapılan operasyonlarda 296 kilogram esrar, 1019 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 3 bin 391 ecstasy, 11 bin 690 sentetik ecza ele geçirildi. Gümrük ve gümrük dışındaki sahalarda yapılan operasyon ve denetimlerde de gümrük çok sayıda oto yedek parça, elektronik sigara ve tarihi eser ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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