Edirne'de kadına köpek saldırdı

Edirne'de köpeğin yaraladığı kadın: Aynı bölgede saldırıya uğrayan 7. kişiyim
Edirne'de Ayşe Şahin, kaldırımda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şahin, "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu" dedi
Edirne'de bir kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
İHA'nın haberine göre, 1. Murat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ayşe Şahin (36) aniden sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken kadın, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı..png
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin, yaşadığı o korku dolu anları anlattı:
"Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu, çocuklarım yanımda olsa çocuklarımı parçalardı. Çöp atamıyorum, çocukları parka çıkaramıyorum. Köpek korkusuyla hapis hayatı mı yaşayacağız?".png