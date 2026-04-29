Edirne'de kayıp ihbarı yapılan adamın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

Edirne'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ruşit Söz (72), otogar arkasındaki ağaçlık alanda ölü bulundu.

AİLESİ BAŞVURUDA BULUNDU

DHA'daki habere göre; Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ruşit Söz hakkında ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

EN SON OTOGARDA GÖRÜLMÜŞ

Kentte polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğü belirlendi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Söz'ün 22 Nisan sabahı otogarda minibüsten indiğini, daha sonra gözden kaybolduğunu belirledi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine Söz için, bu bölgede arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarında bu akşam saatlerinde ağaçlık alanda Söz'ün cansız bedeni bulundu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Söz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.