Edirne'de kayıp ihbarı yapılan adamın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu
Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Ruşit Söz için ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğünü belirleyerek bölgedeki kameraları inceledi. Ruşit Söz'ün cansız bedeni ağaçlık alanda bulunurken, olayla ilgili inceleme sürüyor
Edirne'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ruşit Söz (72), otogar arkasındaki ağaçlık alanda ölü bulundu.
AİLESİ BAŞVURUDA BULUNDU
DHA'daki habere göre; Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ruşit Söz hakkında ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
EN SON OTOGARDA GÖRÜLMÜŞ
Kentte polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğü belirlendi.
KAMERALAR İNCELENDİ
Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Söz'ün 22 Nisan sabahı otogarda minibüsten indiğini, daha sonra gözden kaybolduğunu belirledi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bunun üzerine Söz için, bu bölgede arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmalarında bu akşam saatlerinde ağaçlık alanda Söz'ün cansız bedeni bulundu.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Söz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.