        Edirne'de kayıp ihbarı yapılan adamın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Edirne'de kayıp ihbarı yapılan adamın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

        Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Ruşit Söz için ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğünü belirleyerek bölgedeki kameraları inceledi. Ruşit Söz'ün cansız bedeni ağaçlık alanda bulunurken, olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Ağaçlık alanda ölü bulundu
        Edirne'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ruşit Söz (72), otogar arkasındaki ağaçlık alanda ölü bulundu.

        AİLESİ BAŞVURUDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre; Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ruşit Söz hakkında ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        EN SON OTOGARDA GÖRÜLMÜŞ

        Kentte polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğü belirlendi.

        KAMERALAR İNCELENDİ

        Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Söz'ün 22 Nisan sabahı otogarda minibüsten indiğini, daha sonra gözden kaybolduğunu belirledi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Bunun üzerine Söz için, bu bölgede arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Arama çalışmalarında bu akşam saatlerinde ağaçlık alanda Söz'ün cansız bedeni bulundu.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Söz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

