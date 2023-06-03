Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.
ATEŞ ALAN TÜFEK KUZENİNE İSABET ETTİ
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.
AA'nın haberine göre; yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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