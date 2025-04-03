Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı
Giriş: 03.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:27
Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.
Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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