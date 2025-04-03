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        Haberler Gündem Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

        Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:27
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        Edirne'de sağanak
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        Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.

        Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        #edirne sağanak
        #haberler
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