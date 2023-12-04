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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de TIR'ın çarptığı TIR sürücüsü öldü

        Edirne'de TIR'ın çarptığı TIR sürücüsü öldü

        Edirne'de kullandığı TIR'ı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 01:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 02:00
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        Edirne'de TIR'ın çarptığı TIR sürücüsü öldü
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        Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        R.S. idaresindeki TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye R.A'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü R.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Bu arada, R.A'nın kullandığı TIR'ı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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