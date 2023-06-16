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AA

Alınan bilgiye göre şüpheli İ.K, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan'ı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. İ.K, Özdoğan'a bankadaki hesabının güvende olmadığını, hesaptaki 386 bin lirasını çekmesini istedi. Bankaya giderek parasını çeken Özdoğan, buluştuğu İ.K'ye parayı teslim etti.

Aradan iki gün geçtikten sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.K, bu sefer de yaşlı kadından evini satmasını istedi.

Evini satmak istemediğini söyleyen ancak İ.K. tarafından yine kandırılan Özdoğan, yakındaki emlakçıya gitti. Özdoğan'ın durumundan şüphelenen emlakçı, polisi aradı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özdoğan'la görüşerek dolandırıcı şebekesi tarafından kandırıldığını belirtti.

Ekipler, Edirne Tapu Müdürlüğü ile de görüşerek Özdoğan'ın evi satılmış gibi işlem yaptırdı.

Özdoğan'ın evini sattığını bildirdiği İ.K, kendisinden Zübeyde Hanım Caddesi'nde belirlediği buluşma alanına parayı getirmesini istedi.

Polis tarafından yaşlı kadına içinde para olduğunun sanılması için karton ve gazete kağıtları bulunan poşet verildi. Buluşma yerine gelen İ.K, Özdoğan'dan içinde para olduğunu sandığı poşeti aldı.

Bu sırada Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İ.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.