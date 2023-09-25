Edirne'de yol ortasındaki tarihi çeşme taşınıyor

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu da çeşmenin stadyumun duvarına entegre edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı yönünde görüş savundu. Çeşmenin tarihinin 17. yüzyıla kadar uzandığını, stadın ise yakın bir tarihte yapıldığını ifade eden İmamoğlu, "Tarihi eseri yeni yapılmış bir esere entegre etmek o tarihi esere maalesef gereği gibi sahip çıkamamak anlamına geliyor" dedi.

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İmamoğlu, çeşmenin Eski Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alana taşınması gerektiğini belirtti. Taşınan esere bulunduğu yerin hüviyet kazandırılmasının doğru bir yaklaşım olacağını savunduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu noktada bu bütünlüğün sağlanması, o tarihi esere de bir şahsiyet kazandıracaktır. Bunun için mevcut stat duvarına yaslanan bir tarihi çeşme görünümündense bir külliye formunda, türbe, mezarlık, cami şeklinde bu mezarlık çeşmesinin kendisine özgü bir yapıyla orada bulunması Edirne halkı için de Edirne'ye gelen turistler de daha dikkat çekici olacaktır" diye konuştu.