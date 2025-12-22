Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan yabancı plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası’na geldi. Araçta bulunan iki kişi, gümrük memurlarınca "risk analizi" yöntemi kapsamında detaylı kontrole alındı.

DEĞERİ: 200 BİN EURO

İHA'daki habere göre yapılan denetimde, yolculardan S.C.’nin ceket ceplerinde beyaz ve sarı metalden yapılmış dört paket takı bulundu.

Uzman incelemesine göre ele geçirilen takıların 368,07 gramının 14 ve 18 ayar altın, 32,70 gramının ise platinden oluştuğu belirlendi. Takıların toplam değerinin yaklaşık 200 bin euro olduğu bildirildi.

SINIRI TERK ETME YASAĞI

Olayla ilgili olarak bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatılırken, Haskovo Bölge Savcılığı’nın talimatıyla S.C. hakkında "Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı" kararı verildi.