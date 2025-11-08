Habertürk
        Belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi 38 yaşındaki Onur Uluca tutuklandı. Uluca, cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:33
        Belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
        Edirne'de, CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca (38), geçen yıl 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        DHA'daki habere göre kararın kesinleşmesinin ardından Onur Uluca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Onur Uluca, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        #edirne
        #Son dakika haberler
