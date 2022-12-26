Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri M.S.D .ve R.B.´yi yakaladı.
Öte yandan 54´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi C.D.'yi yakaladı. C.D., jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-26 12:12:16
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