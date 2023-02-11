'İstanbul depremi, Trakya'yı ciddi etkiler'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İstanbul depremi, Trakya'yı ciddi etkiler'

DHA

'İstanbul depremi, Trakya'yı ciddi etkiler'


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)JEOLOJİ Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi ve jeoloji mühendisi Can Yılmaz, İstanbul'un da bulunduğu geniş bölgeyi kapsayan Kuzey Anadolu fay hattının 250 yıllık tekrarlanma periyodunu doldurduğunu belirterek her gün, her saniye olacak gibi depreme hazırlanılması gerektiğini söyledi. Olası İstanbul depreminde, Trakya'daki illerin ciddi etkileneceğini belirten Yılmaz, "Kahramanmaraş´ta olan bir depremde 300 kilometre ötedeki Diyarbakır´da bir bina yıkılabiliyor. Demek ki bunun etkilerini çok yakın olarak düşünmemek lazım. Yıkıcı etkilerinin aslında 200 kilometreye kadar etki ettiği görülüyor. Bu da şu anda Edirne ve Trakya bölgesi olarak ciddi etkisinin oluşacağı görülüyor" dedi.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi Can Yılmaz, Doğu Anadolu fay hattı olarak nitelendirilen bölgede Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ilin etkilendiği depremi değerlendirdi. Söz konusu fay hattının, İstanbul'un da bulunduğu Kuzey Anadolu fay hattını etkilemesinin beklenmediğini belirten Yılmaz, depremin yıkıcı gücüne dikkat çekti. Kuzey Anadolu fay hattının 250 yıllık tekrarlanma periyodunu doldurduğunu da kaydeden Yılmaz, olası İstanbul depreminde, Trakya'daki illerin de ciddi etkileneceğine dikkat çekti. Yılmaz, "Oluşan deprem, Doğu Anadolu fay hattı olarak nitelendirilen fayın olduğu bölgede oldu. Bu bölgede oluşan fayın, Kuzey Anadolu fay hattında bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Bölgemizin özellikle yakınından geçen Kuzey Anadolu fay hattı, herkeste bir soru işareti oldu. Böyle bir etki olmasını beklemiyoruz. Şu anda özellikle Kuzey Anadolu fay hattında beklenen daha büyük bir İstanbul depremi olarak nitelendirilen bir deprem bekliyoruz" dedi. 
'KUZEY ANADOLU FAYI 250 YIL TEKRARLANMA PERİYODUNU DOLDURDU'
Her fayın karakteristik yapısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Her bir fayın kendine özgü karakteristik yapısı var ve kırıldığı noktalar var. Bu kırılan noktalarında belli bir süre sonra bir enerji birikimi oluşuyor. Kuzey Anadolu fay hattında, 250 yılda 1 tekrarlanma periyodu olarak belirlenen bir süreç var. Artık bu süreci doldurdu. 250 yıl denmesi, tam süre doldu ve deprem gerçekleşecek mantığında değil, artık sürecini doldurdu ve tamamlandı şeklinde düşünülüyor. Bu her an olabilir, şu anda olabilir. Ondan dolayı biz buna hazırlıklı bir şekilde olmak zorundayız. Bu enerji boşalımı esnasında ciddi bir etki yaratacaktır" diye konuştu.
'YAPILAN ÇALIŞMALAR 7'NİN ÜZERİNDE OLACAĞI YÖNÜNDE'
Kırılması beklenen fayın üzerindeki enerji boşalımlarının etki edecek enerjilere göre değiştiğini kaydeden Yılmaz, "Bununla ilgili yapılan çalışmalarda 7.2 ile 7.8 arasında değişeceğine dair değerlendirmeler var. Bunlar sürekli değişecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde sürekli güncelleniyor ama 7´nin üzerinde olacağı yapılan çalışmalarda görülmüştür" dedi.
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yerleşim yerlerinin doğru konumlandırılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Biz, yerleşim yerlerimizi doğru yerlere konumlandırmalıyız. Çünkü bir deprem ülkesindeyiz. Bundan kaçacak bir noktada değiliz. Onun için öncelikli olarak yerleşime uygun alanları tercih edeceğiz. Bunları kullanırken de zeminle olan parametreleri çok iyi incelememiz gerekiyor ve depreme olan uzaklıklarımız daha önemli. Maalesef Türkiye´de 18 il, deprem kuşağının üzerinde. Yani içerisinde fay hattı geçiyor ve bunlar aktif faylar. 2013 yılında MTA´nın yayınlamış olduğu diri fay haritası var. Bunlar önemli durumlar. Bunlar, her insanın, her kişinin bireysel olarak açıp bakabileceği, nereden geçtiğini anlayabileceği haritalar. Bunlarla ilgili gereken çalışmaları aslında Elazığ depreminden sonra nitelendirdik. Buna göre bir yasa çıkması beklentimiz vardı. Maalesef o da olmadı" diye konuştu. 
'DİRENÇLİ YAPILAR, DİRENÇLİ ZEMİNLERE KURULMALI'
Binaların özellikle alüvyon zeminlere konumlandırılmasının tercih edilmediğinin altını çizen Yılmaz, "Burada baktığımızda yerleşim yerlerinin özellikle alüvyon zeminlerde, tane iriliğine bağlı olarak yer altı su seviyesinin yüksek olduğu kesimlerde olmasını tercih etmiyoruz. Çünkü bu bölgelerde depremin en fazla yoğun olarak hissedildiği ve zamansal olarak da daha uzun sürebildiği; kaya bölgelerinde ise bu sürecin daha az etkisi ve daha kısa sürede oluştuğu bilinmektedir ama bunların etki etmeyeceği, oraların daha iyi ya da çok daha kötü olduğunu da direkt olarak söyleyemeyiz. Çünkü her deprem olduğu zaman etkisi farklı olacaktır. Önemli olan, dirençli yapılara dirençli zeminler haline getirip kullanılır halde bir yapı oluşturmamız lazım" dedi.
'TRAKYA'DA CİDDİ ETKİSİ OLUR'
İstanbul'da olası 7'nin üzeri depremde Trakya'nın da etkileneceğinin altını çizen Yılmaz, "Trakya´da, oluşacak İstanbul depremine en uzak nokta olarak Edirne merkezi gördüğümüzde 180 kilometre gibi bir uzaklığı var. Burada da aslında emsal olarak güzel bir emsal oluyor, Kahramanmaraş´ta olan bir depremde 300 kilometre ötedeki Diyarbakır´da bir bina yıkılabiliyor. Demek ki bunun etkilerini çok yakın olarak düşünmemek lazım. Yıkıcı etkilerinin aslında 200 kilometreye kadar etki ettiği görülüyor. Bu da şu anda Edirne ve Trakya bölgesi olarak ciddi etkisinin oluşacağı görülüyor. Önceki depremlerde de 1912 Mürefte depreminde de kayıtlarında çok ciddi hasarlar olduğu görülüyor. O zamanlarda tek katlı ve 2 katlı binaların olmasına rağmen can kayıpları ve birçok hasarlı yapıların olduğu görülüyor" diye konuştu. 
Depreme her gün her saniye olacak gibi hazırlanılması gerektiğini de belirten Yılmaz, "Aslında bu sadece Kuzey Anadolu fay hattı değil. Sadece ona bakarak da konuşmamamız gerekiyor. Çünkü içerisinde birçok sistem var. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Ege´de horst ve graben sistemlerimiz var. Bunlar ciddi depremler üreten sistemler. Her gün, her an, her saniye olacakmış gibi buna hazırlıklı olmalıyız. Toplumda da bu depremler sırasında neler yapılabileceği, afete karşı nasıl bir hareket etmemiz gerektiği öncelikli olarak eğitimlerle verilmeli. Bunlar ivedilikle okullarda başlatılarak ders programlarına eklenmeli. İnsanlar, jeolojinin ne olduğunu, depremin ne olduğunu, kayaçların ne olduğunu bilmeli ki daha fazla bilinçlenerek bundan sonraki süreçlerde nerede, nasıl, ne yaşayacağını, ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilmeliler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-02-11 11:16:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den deprem bölgesine 33 din görevlisi gitti
YEREL HABERLER Edirne'den deprem bölgesine 33 din görevlisi gitti
Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan ekip deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik ...
Trakya'dan giden ekipler depem bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor
YEREL HABERLER Trakya'dan giden ekipler depem bölgesinde enerji ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Deprem yardımlarını çaldığı öne sürülen 4 belediye personeli adliyede (2)
YEREL HABERLER Deprem yardımlarını çaldığı öne sürülen 4 belediye ...
Bulgaristan'da bayraklar yarıya indirildi
YEREL HABERLER Bulgaristan'da bayraklar yarıya indirildi
(Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN GÜLEN ÖĞRETMEN İÇİN, GIYABİ CENAZE NAMAZI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN GÜLEN ÖĞRETMEN İÇİN, GIYABİ ...
Trakya'daki meslek liseleri, depremzedelerin üşümemesi için soba üretim atölyesine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Trakya'daki meslek liseleri, depremzedelerin ...
Depremde ölen Gülen öğretmen için, gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Depremde ölen Gülen öğretmen için, gıyabi cenaze ...
Edirne´den deprem bölgesine 3 TIR ve 4 kamyon dolusu tıbbi yardım
YEREL HABERLER Edirne´den deprem bölgesine 3 TIR ve 4 kamyon dolusu ...
Trakya'da camilerde kılınan cuma namazlarında depremzedeler için dua edildi
YEREL HABERLER Trakya'da camilerde kılınan cuma namazlarında ...
(Görüntülü) DEPREM YARDIMLARINI ÇALAN 4 BELEDİYE PERSONELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM YARDIMLARINI ÇALAN 4 BELEDİYE ...
Edirne Sağlık Müdürlüğünden 53 sağlık personeli deprem bölgesinde görev yapıyor
YEREL HABERLER Edirne Sağlık Müdürlüğünden 53 sağlık personeli ...
Deprem yardımlarını çalan 4 belediye personeli adliyede
YEREL HABERLER Deprem yardımlarını çalan 4 belediye personeli ...
Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için kışlık giysi dikiyor
YEREL HABERLER Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
GÜNCELLEME - Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Keşan'da deprem yardımını çaldıkları ...
Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 belediye belediye çalışanı yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da deprem yardımını çaldığı iddiasıyla 4 ...
Edirne'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırının "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi
YEREL HABERLER Edirne'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırının ...
"Asrın felaketi"ni yaşayan akranlarına yardım paketlerine koydukları notlarla destek oluyorlar
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ni yaşayan akranlarına yardım ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE TOPLANAN YARDIMLARA, BULGARİSTAN&#039;DAN SOYDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE TOPLANAN YARDIMLARA, ...
Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanının işine son verildi
YEREL HABERLER Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.