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        Gelin ile damat düğün alanına vinçle indirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:33
        Gelin ile damat düğün alanına vinçle indirildi

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Asya (25) ve Çağatay (30) Saçar çifti, düğün alanına, vince bağlanmış platformun üzerinde indi.

        Keşan´da Asya ile vinç ve hafriyat şirketi sahibi Çağatay Saçar, dün akşam İspat Cami Mahallesi´ndeki kır bahçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Asya ve Çağatay Saçar çifti,  60 tonluk vince bağlanan platformun üzerinde yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktıktan sonra davetlileri selamlayarak düğün alanına indi. Davetliler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

        Asya Saçar, hayatında unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "İlginç bir tecrübe olacak. Sadece bir kez denedik. Heyecanlıyım. Heyecan verici ve hoş" dedi.

        Çağatay Saçar ise "Biz Keşan´da vinç ve hafriyat firmasıyız. Düğüne yeni bir tat ve hareket katmak istedik. Türkiye´de bugüne kadar hiç olmayan bir şey gerçekleştirdik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-30 10:32:31

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