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        Yola akan su kazaya neden oldu; 3 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkarak, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:45
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        Yola akan su kazaya neden oldu; 3 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkarak, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gece yarısı sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi. B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak’a dönüş yaparken yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıktı. Kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü B.D. ile yanındaki A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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