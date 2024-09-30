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        4,5 yaşındaki Eren paramotorla uçarken uyuyakaldı, o anlar kamerada

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde pilot eşliğinde paramotorla uçuş yapan 4,5 yaşındaki Eren Eryonar, bir süre sonra uyuyakaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:45
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        4,5 yaşındaki Eren paramotorla uçarken uyuyakaldı, o anlar kamerada
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        EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde pilot eşliğinde paramotorla uçuş yapan 4,5 yaşındaki Eren Eryonar, bir süre sonra uyuyakaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Hafta sonu tatili nedeniyle ailesiyle Edirne’den, Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahiline gelen Eren Eryonar, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya eşliğinde sahil şeridinde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun başlarında oldukça heyecanlanan küçük Eren, bir süre sonra uyuyakaldı. Eren’in uyuyakaldığını fark eden paramotor pilotu Özkaya, o anları kamerasıyla görüntüledi. Özkaya, uçuşun ardından güvenli şekilde geri dönerek iniş yaptı.

        ‘MOTORUN SESİ EREN’E NİNNİ GİBİ GELDİ’

        Yılmaz Özkaya, küçük Eren’in uçuş için çok meraklı olduğunu ve başta heyecanlandığını belirterek, “Uçuş başladığında oldukça heyecanlı ve meraklıydı. Bir süre sonra uyuyakaldığını fark ettim. Motorun sesi Eren’e ninni gibi geldi. Uçarken, güzel bir uyku çekti. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Uyandırmamak için yaklaşık 40 dakika süren uçuşu tamamladıktan sonra iniş yaptım. Ailesi de o durumda uyumasına şaşırdı” dedi.

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