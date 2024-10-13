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        15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'in (44), E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:50
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        15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama
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        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'in (44), E.K. (15) tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin 4’ü aynı aileden, 5 kişi tutuklandı.

        Olay, dün gece yarısı, Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Enver K. (56) ile eşi Zehra K. (43), yanlarına ikiz çocukları E.K. ve D.K. (15) ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi (15) de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek ile aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i 21 yerinden bıçakladı. İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, grup ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İşlek’in cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra Enver K. eşi Zehra K., çocukları E.K., D.K. ve E.Ç., İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

        Evli ve 2 çocuk babası Bekir İşlek'in cenazesi ise dün ikindi vakti Alaca Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enver K., Zehra K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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