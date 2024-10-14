Otomobilin çarptığı Resul, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 2 Ekim'de, Keşan-Gelibolu kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen Resul Kantar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kantar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Resul Kantar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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