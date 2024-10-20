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        Avukat Aylin, mesleğinin stresini resim yaparak atıyor

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde avukatlık ve ara buluculuk yapan Aylin Arıkan'ın (44) yaptığı yağlı boya resimler ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:55
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        Avukat Aylin, mesleğinin stresini resim yaparak atıyor
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde avukatlık ve ara buluculuk yapan Aylin Arıkan’ın (44) yaptığı yağlı boya resimler ilgi görüyor. Avukatlığın stresli bir meslek olduğunu ve resim yaparak bu stresle baş ettiğini belirten Arıkan, “Resim bana bu stresle baş etme gücü veriyor. Resim yaparken iyileştiğimi görüyorum” dedi.

        Keşan’da 20 yıldır avukatlık, 8 yıldır da ara buluculuk yapan evli ve 1 çocuk annesi Aylin Arıkan, yaklaşık 8 yıldır resim sanatıyla ilgileniyor. Arıkan’ın yeteneğini keşfederek, kendisini geliştirmesi üzerine yaptığı yağlı boya tablolar, ilgi görüyor. Mesleğinin stresli ve yorucu olduğunu ifade eden Arıkan, resim yaparak rahatladığını ve huzur bulduğunu söyledi.

        ‘8 YILDIR ARALIKSIZ RESİM YAPIYORUM’

        Yoğun iş temposunda resimle de ilgilendiğini belirten Aylin Arıkan, “8 yıl önce ben çok zor bir dönemden geçiyordum. O dönemde hobi olarak resim kursuna gitmek istedim. Hocam Gökçe Su Güner bana çizimlerimin çok iyi olduğunu söyledi. Bu resimleri daha profesyonel yapabileceğimi söyleyince onun da desteğiyle 8 yıldır aralıksız resim yapıyorum. Hayatın içindeki her şeyden ilham alabiliyorum. Bir müzik dinliyorum oradan, bir film izliyorum oradan. Bazen de ilham geliyor ve tuvalin önüne oturup çizim yapmaya başlıyorum. Daha çok kadın portreleri ağırlıklı çizimler yapıyorum. Çünkü kadınların yüzündeki hüznü, acıyı, mutluluğu, huzuru bunları tuvale yansıtmak ve bunu insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor. Bunun yanında soyut ve karışık teknikte çalışıyorum. Daha önümde uzun bir yol olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

        ‘RESİMLERİMİN İNSANLARA DOKUNMASINI İSTİYORUM’

        Resimleriyle çeşitli sergilere katıldığını ve internet üzerinden satmaya başladığını ifade eden Arıkan, “Her ressamın hayali kendi sergisini açmaktır. Benim de böyle bir hayalim var. Bununla ilgili görüştüğüm galeriler var. İstanbul’da bir sergi açmak istiyorum. Yakın bir zamanda da olacak gibi. Aynı zamanda bir sosyal medya hesabım var ve eserlerimi orada göstererek, sevenlerle iletişim kurabiliyorum. Resimlerimin satışlarına da internet üzerinden başladım. Ben resimlerimin insanlara dokunmasını istiyorum. Çünkü onları kalpten çiziyorum ve onlarla bir bağ kurmak istiyorum. Resimlerimi duvarlarına astıklarında kendilerini iyi hissetsinler, kendilerinden bir parça bulsunlar istiyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘RESİM BANA BU STRESLE BAŞ ETME GÜCÜ VERİYOR’

        Avukatlığın stresli bir meslek olduğunu ve resim yaparak bu stresle baş ettiğini dile getiren Aylin Arıkan, “Avukatlık özellikle ülkemizde çok zor bir meslek. Çok stresli ve çok yorucu. Manevi olarak da çok yıpratıcı. Resim bana bu stresle baş etme gücü veriyor. Resim yaparken iyileştiğimi görüyorum. Stresim de gidiyor. Herkese tavsiye ederim. O nedenle şu an resim benim için daha ağır basıyor. Meslektaşlarımda beni bu konuda çok destekliyor. Genelde bu konuda övgü alıyorum. Bana ‘Nasıl vakit buluyorsun, nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. İnsan istediği zaman her şeye vakit bulabiliyor. Eğer bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka zaman buluyorsunuz. Bir hayalim var. Sanat galerisi açmak istiyorum kendi adıma. Bu galeride de kendi resimlerim ile diğer sanatçıların resimlerini sergilemek ve insanlarla buluşmak istiyorum. Bu hayalim içinde çok çalışıyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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