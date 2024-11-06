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        Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücünün aracına çarpan otomobil, takla attı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobil, sürücüsünün hasarlı kazaya bakmak için yavaşladığı hafif ticari araca çarpıp, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:35
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        Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücünün aracına çarpan otomobil, takla attı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobil, sürücüsünün hasarlı kazaya bakmak için yavaşladığı hafif ticari araca çarpıp, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.D.B. yaralandı.

        Keşan’dan, sabah saatlerinde İpsala yönünde giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta hasar oluştu. Bu sırada aynı yöne giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y.’nin kullandığı 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü F.D.B., araçta sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılarak ambulansa alınan yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarmanın, kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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