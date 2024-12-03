Arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalışan Polonyalı şoför, TIR'ın çarpmasıyla öldü

TIR şoförü Galip A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Lalapaşa ilçesinden Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolu üzerinde meydana geldi. Polonya uyruklu şoför Popowczak Mıeczyslaw, arızalanan TIR’ını yol kenarına çekip, çağırdığı tamirci ile aracı üzerinde çalıştığı sırada, Galip A. yönetimindeki 50 DV 944 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mıeczyslaw, ön tarafta park halindeki tamircinin hafif ticari aracının altına sürüklenip ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lalapaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mıeczyslaw, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tamircinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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