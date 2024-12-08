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        Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:15
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        Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara’nın batısının, yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, “Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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