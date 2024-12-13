Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Eve çarpıp alev alan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

        EDİRNE'de müstakil eve çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin üniversite öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (20) ve hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eve çarpıp alev alan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de müstakil eve çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin üniversite öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (20) ve hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 59 DM 013 plakalı otomobil, tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Kontrolde otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZADAN ÖNCE 4 ARKADAŞ EĞLENMİŞ

        Cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan 4 kişinin kitlik tespit çalışmaları tamamlandı. Ölen kişilerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur, Buse Beril Altan, Cansel Atmaca ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu olduğu belirlendi. 4 arkadaşın bir mekanda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu'nun babası adına kayıtlı otomobille mekandan ayrıldıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil servis ve Onkoloji Hast...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil servis ve Onkoloji Hast...
        Trakya Teknopark'ta kullanıcı bilgilerini analiz edip hastalık tespiti yapa...
        Trakya Teknopark'ta kullanıcı bilgilerini analiz edip hastalık tespiti yapa...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 ölü
        Edirne'de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 ölü
        GÜNCELLEME - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi