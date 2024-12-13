Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

Sınırdaki güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.M. ve B.K. ile terör örgütü PKK şüphelisi S.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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