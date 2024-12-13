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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:30
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE’de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

        Sınırdaki güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.M. ve B.K. ile terör örgütü PKK şüphelisi S.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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