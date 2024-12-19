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        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye daha gözaltı

        EDİRNE'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:50
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        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye daha gözaltı
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        EDİRNE'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin A.D.'nin (15) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde önceki gün özel bir şirkete ait, Yücel Kara'nın (42) kullandığı 22 AAY 781 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonetine silahla ateş açıldı. Yücel Kara ile yanındaki Turhan G. yaralanırken, saldırgan ise otomobille kaçtı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel Kara kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi A.D. ve ona silahı verdiği değerlendirilen M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklandı, M.D.’ye ise ev hapsi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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