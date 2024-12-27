Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ile 239 cep telefonu ele geçirildi
EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan minibüs ve TIR'da yapılan aramada 155 samur postu ile 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan minibüs ve TIR'da yapılan aramada 155 samur postu ile 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yurda giriş yapmak için gelen bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki yolculardan birinin şüpheli hareketleri üzerine, kişisel eşyaları ve bagajda arama yapıldı. Aramada, şüphelinin bavul ve çantalarında bulunan mont ve kabanların astarlarına gizlenmiş nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarından, uluslararası ticareti yasaklanan 155 samur postu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hamzabeyli'den giriş yapan bir TIR, X-Ray taramasına alındı. TIR'da yoğunluğun görüldüğü bölümlerde yapılan aramada ise dorse tabanına gizlenmiş 239 akıllı cep telefonu ile kılıfları ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförünün işlemleri sürüyor.
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